"Le quiero recordar que da la sensación de que no trabaja en ' Sálvame ' y que ha hecho, durante años, comentarios más hirientes que otros. Recordarle que no trabajo en ningún matadero , sino en un programa donde él ha trabajado durante doce años y que ha tenido que hacer frente a múltiples demandas por saltarse el honor y el respeto de mucha gente conocida", comienza a decir la presentadora.

"Que no de la vuelta ni dé un giro, ni se quiera quitar de algo que ha estado haciendo durante años como representante y colaborador. Aquí nos damos unas clases de dignidad y de moralidad y nos olvidamos de cosas que hemos hecho antes de ayer. Su guerra con la cúpula no es la mía. Yo no he tenido que pedir perdón a nadie, pero él sí, incluidas las Campos. He visto a Terelu llorar por él", remata Patiño.