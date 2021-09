Jorge Javier Vázquez se enfrenta a Kiko Matamoros por Carlota Corredera: "Estás como un niño chico con pataleta"

Jorge Javier Vázquez regresa al 'Deluxe' y planta cara a Kiko Matamoros.

A Jorge Javier Vázquez no le gusta la actitud de Matamoros con Carlota Corredera.

El reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros en 'Viernes Deluxe'.

Jorge Javier Vázquez se ha despachado a gusto en una entrevista y ha repartido a diestro y siniestro a algunos de los colaboradores de 'Sálvame'. Ahora, tras su vacaciones, regresa a Telecinco para hacer frente a algunos (Kiko Matamoros, entre ellos), con un evidente cambio de aspecto físico: "Presiento que no vamos a acabar bien", vaticinaba al inicio de la noche. Así ha sido su reencuentro.

Jorge Javier Vázquez se pronuncia sobre la crisis de Kiko Matamoros con 'Sálvame'

Las declaraciones de Jorge Javier provocaron una "pataleta" (palabras de María Patiño) en Kiko Matamoros, que ha generado, a su vez, un enfrentamiento entre él y Carlota Corredera. Kiko ha insinuado en varias ocasiones sobre su marcha de 'Sálvame', pero no es algo que Jorge Javier quiera, y así se lo ha hecho saber. Aunque el presentador cree que el colaborador quiere realmente irse del programa.

Según Patiño, el conflicto de Kiko viene por el hecho de que la productora de 'Sálvame' sea la misma que ha creado la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', con la que Matamoros ha sido muy crítico. Pero, en este sentido, Jorge Javier cree que él (y todos) han opinado libremente. Por su parte, Kiko asegura que no ha opinado todo lo que pensaba para no "sentirse señalado socialmente", declaraciones que Jorge Javier tacha de injustas: "Lo que pasa es que lo que se ha contado en el documental ha sido tan grande que nos ha superado a todos", considera Jorge Javier.

El reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros

"¿A ti qué co** te pasa? ¿Te vas a dejar ya de **lladas?", le espeta cariñosamente Jorge Javier a Kiko en cuando se han sentado frente a frente en el plató de 'Viernes Deluxe'? Kiko hace alusión a la autocensura y asegura querer seguir trabajando. El presentador le recuerda que la última vez que se fue, después regresó porque se aburría mucho. Kiko considera que no se siente cuidado y que no le han cuidado.

Pero Jorge Javier no quiere que Kiko se vaya por las ramas y le pide que sea claro, ¿quiere seguir en 'Sálvame'? "Yo tengo que hablar con la cúpula y será depende de qué condiciones, no solo dinero, pero se lo diré a quien se lo tenga que decir. (...) No es un tema económico, es por falta de reconocimiento". "Estás como un niño chico con una pataleta", le responde el presentador y añade "no me gusta la actitud que estás teniendo con Carlota Corredera". Vázquez cree que debería llamarla. Kiko reconoce que lo ha pasado mal por su distanciamiento con Carlota y le ha afectado y Jorge le confiesa que la presentadora también ha sufrido con este tema.

