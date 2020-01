María Patiño pide perdón por las protestas: "Me porté como una niña caprichosa y no te lo mereces"

María Patiño se mostró muy molesta por un vídeo de 'Socialité' en el que se cuestionaba el apoyo que había brindado a Mila Ximénez. La presentadora comentó a Javier de Hoyos que el vídeo era injusto por no "reflejar la realidad vivida". Hoy, María Patiño ha pedido perdón al periodista por las protestas hacia ese vídeo: "Perdona por la protesta de ayer, me porté como una niña caprichosa y no te lo mereces ni tú ni mi equipo".