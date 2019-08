Socialité acepta el reto de Kiko Matamoros y destapa sus mentiras

Kiko Matamoros lanzó el pasado sábado en ‘Viva la vida’ un reto: que alguien intenta destapar alguna mentira que haya dicho. ‘Socialité’ aceptó y no solo destapó una, sino hasta ocho.

Una de ellas data del 2018, cuando dijo que en su divorcio de Makoke no había terceras personas de por medio. Un mes más tarde, se retractó y dijo que sí había sido infiel a su ex. Otra mentira es del 2015, cuando dijo que Makoke y él ya tenían los papeles en regla para poder casarse, cuando en realidad el juez aún no le había conferido la nulidad matrimonial. El polígrafo destapó más mentiras.