La posible gran mentira de Miriam Saavedra

La casa que Miriam Saavedra compró supuestamente a su madre en Perú no es suya. Así lo ha confirmado Renzo, el administrador de la finca. El programa ‘Socialité’ ha podido hablar en exclusiva con el responsable de la casa y admite que no es de Miriam: “Ella no ha comprado ese apartamento, solo la tomó prestado a mi amigo para una toma de fotos”.