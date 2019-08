Primicia: la llegada del rey Felipe VI y Doña Sofía al hospital donde está siendo operado don Juan Carlos

El rey Felipe VI ha atendido a la prensa y ha confirmado que la operación está en marcha. La reina emérita, doña Sofía, ha saludado a la doctora que los esperaba en la entrada. De momento, no está prevista la llegada de la reina Letizia.

El rey don Juan Carlos se ha sometido a la operación en torno a las 10 de la mañana, se trata de una intervención que dura entre tres y cuatro horas, aproximadamente. Todavía no se conoce con exactitud la operación que se le va a practicar al rey emérito, pero según una fuente cercana al padre de Felipe VI, Pedro Campos, ha comentado que podría ser operado de un triple by pass. La operación lo mantendría ingresado de unos 10-12 días. No obstante, 'Socialité' se mantiene a la espera del parte médico.