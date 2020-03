La llamada desesperada de una protectora de animales: "Tenemos problemas para conseguir comida"

No solo las personas están sufriendo las consecuencias de la pandemia que asola nuestro país. Los animales son otros grandes damnificados del coronavirus y prueba de ello es la llamada de la gestora de una protectora de animales:

"No podemos sobrellevar esta situación mucho más tiempo, si no podemos salir a la calle no podemos tener ingresos, tenemos problemas a la hora de conseguir incluso comida para alimentarlos".