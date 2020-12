Rocío Carrasco no puede evitar las lágrimas en el estreno del musical homenaje a Rocío Jurado

Rocío Carrasco y Fidel Albiac han estrenado el espectáculo homenaje a Rocío Jurado en Córdoba . El confinamiento había retrasado el inicio de ‘Qué no daría yo por ser Rocío Jurado’, pero por fin la obra ha visto la luz y el resultado ha sido grandioso.

La protagonista, Anabel Dueñas rompía a llorar tras representar la obra por primera vez en su ciudad natal y la hija de la cantante no podía evitar hacer lo mismo al escuchar las palabras del invitado especial, Miguel Poveda.

A la salida, Rocío se negaba a responder a las preguntas sobre las últimas polémicas de su ex Antonio David Flores: “Yo no tengo nada que deciros de eso, simplemente que estamos aquí, que todo salga bien, sea una función maravillosa y todo el mundo disfrute. Arriba la cultura y arriba el teatro”, contestaba. “Estrenamos aquí en Córdoba, la ciudad de Anabel, es su casa, su gente. Se agotaron todas las entradas hace dos semanas, no nos podemos quejar, somos unos afortunados”.