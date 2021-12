Sara, la sobrina de Ana Duato, pide perdón a su tía y reconoce su problema de adicciones desde la infancia

En esta ocasión, Sara ha vuelto a elegir nuestro programa para hablar públicamente de su tía pero esta vez para algo muy distinto. Sara, con lágrimas en los ojos, ha pedido perdón a su tía: " Quiero pedir perdón a mi familia por lo que hice , no me arrepiento de lo que dije porque lo sigo pensando pero sí que siento la forma en la que lo hice".

Además, Sara ha reconocido que con solo 12 años le diagnosticaron su primera depresión y que no tardó en empezar a tontear con las drogas y el alcohol: "Empecé con el alcohol muy joven y empecé también con la anorexia, problemas mentales, un intento de suicidio por sobredosis ...".

Sara Duato ahora está recuperada y cuenta su historia para ayudar a la personas que se encuentran en la misma situación: "Yo ya estoy bien, le debo mucho a mis amigos que son las personas en las que me apoyo, no quiero darle problemas a mis padres que ya bastantes disgustos les he dado".