Terelu Campos se ha visto obligada a deshacerse del garaje que tiene en el barrio en el que vive y lo pone a la vente por 20.000 euros. Algunos aseguran que desde que dejó ‘Sálvame’ se ve apurada por los problemas económicos. Pero esto no sería lo único que preocupa a la colaboradora de ‘Viva la vida’. Su firma de joyas no ha superado las expectativas y ha cerrado: las joyas no están disponibles y la página web ya no existe.