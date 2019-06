Teresa Rabal, hundida tras vender su casa por las deudas: "Me he venido a vivir con mi madre"

Las deudas acumuladas han obligado a Teresa Rabal a vender su casa, 'Villa Renata', donde ha pasado toda su vida y donde vivió con su marido, Luis Eduardo, hasta que falleció hace dos años. "Me he venido a vivir con mi madre que tiene una casa enorme, que al final todo el día me lo pasaba aquí y estoy encantada", asegura Rabal. "Se han quedado los muros, pero lo que había dentro me lo he traído yo", sentencia sobre la venta de 'Villa Renata'. Habla también del cáncer y de lo duro que fue para ella, pero que no podía permitirse estar mal porque su marido, Eduardo, también estaba enfermo.