Tras casi tres semanas en 'Solos on the beach', Iván ha abandonado este jueves el pisito para cumplir con su obligaciones personales.

¡Carolina Sobe es la nueva concursante de 'Solos on the beach'! Tras la salida de Iván Díaz del reality que puedes seguir en exclusiva a través de mitele PLUS, Amor Romeira tendrá una nueva compañera: la ex de ‘Gran Hermano’ Carolina Sobe. ¡Esa convivencia promete estar llena de salseos y momentazos!