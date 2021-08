Carolina Sobe, nueva concursante de ‘Solos on the beach’

¡Carolina Sobe es la nueva concursante de ‘Solos on the beach’! Tras la salida de Iván Díaz del reality que puedes seguir en exclusiva a través de mitele PLUS, Amor Romeira tendrá una nueva compañera: la ex de ‘Gran Hermano’ Carolina Sobe. ¡Esa convivencia promete estar llena de salseos y momentazos!