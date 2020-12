Antonio Montero pasa una noche en el piso de ‘Sola’ y Miriam Saavedra ¡le depila las cejas por primera vez!

"¿Te has enrollado con Isabel Pantoja?"

Antonio Montero le ha dicho a Miriam que Isabel siempre le ha parecido “una mujer muy guapa” y ella se le ha ocurrido preguntarle, ¡si se ha enrollado con ella alguna vez! El colaborador le ha dicho que no, que él le ha hecho muchas fotografías y reportajes pero que "no se lleva bien" con ella en realidad.

Después han pasado a hablar de otro tema estrella: el amor. En concreto, Montero ha querido indagar en la vida sentimental de Miriam, ahora que ya no está saliendo con Carlos Lozano. La exgran hermana ha sido sincera y le ha dicho que ahora no está con nadie: “No me interesa tener pareja ahora, no estoy buscando. Hablo con mucha gente y eso, pero estoy centrada en el trabajo”, ha dicho y Montero ha valorado mucho que haya venido a España y haya triunfado en la televisión.