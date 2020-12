Miriam estalla contra Rafa Mora y lo echa del pisito

El programa enseña a Rafa Mora las imágenes en las que Miriam Saavedra le critica

La participante de 'Sola' ha pedido al extronista que se marche tras protagonizar un brutal enfrentamiento

Para que Miriam Saavedra conociera a un Valenciano en primera persona, el programa le ha preparado una visita de lo más inesperada para la participante de 'Sola': Rafa Mora. "No me lo puedo creer, ¿enserio? ¿Es una broma? ¿pero tú eres de Valencia?", ha preguntado ella muy sorprendida. "Sabes que sí Miriam", le ha respondido él. "No lo sé querido porque nunca te lo he preguntado tampoco", ha dicho ella.

"Tienes la casita bastante recogida, recuerdo cuando Carlos decía que eras un poco sucia y que tenías todo tirado por en medio. Que eras muy desordenada y muy poco curiosa", ha soltado Rafa. "Yo soy muy limpia, un poco desordenada. No entiendo que lo haya dicho porque yo siempre he estado muy pendiente de todo, incluso de su cuidado. ¿Yo lo he cuidado como toda pareja no?", se ha defendido la peruana. "Bueno eso de que lo has cuidado...", ha balbuceado el extronista.

"¿Pero tú ya has estado en Valencia, no ? Si fuiste a un bolo que te tiraron huevos y tomates", ha dicho el valenciano. "Eso no me ha pasado a mí, porque yo soy muy querida en España, no como tú, que eres el más odiado. Qué lástima que seas odiado en tu propio país. Estoy segura de que si cambias esa actitud puedes mejorar", le ha reprochado la Princesa Inca.

"Tú no eres ejemplo de nada", ha recalcado el colaborador. "Si yo no soy ejemplo de nada tú estás por debajo de eso. ¿Cómo te voy a recibir con cariño si cada vez que me ves te metes conmigo sin venir a cuento? No te he hecho nunca nada en mi vida", le ha asegurado ella.

La tensión ha aumentado cuando el programa le ha enseñado a Rafa Mora las imágenes en las que Miriam Saavedra hablaba sobre él. "Me estoy calentando con estas imágenes aunque lo que digas de mí me la sopla", ha confesado el novio de Macarena. "¿Te la soplo o te calientas? Decídete", le ha preguntado Saavedra. "A ti te caliento yo, eso lo sabemos todos", ha anunciado el exsuperviviente.

"Aquí está el reflejo de un machista y un pobre imbécil", ha estallado ella. "¿Qué tendrá que ver eso? Eso es demagogia barata, que tendrá que ver eso con el machista. Me pediste quedar para tomar un café", ha defendido él.

"No se puede discutir con un estúpido y menos con un mentiroso, por eso te pido que te retires de mi casa", le ha pedido la ganadora de 'GH VIP 6'.

Sin hacerle caso, Rafa se ha acercado a la nevera: "Con tu permiso voy a merendar", le ha dicho. "No, es mi cocina, no te dejo. Has venido a faltarme al respeto y no te lo voy a permitir ni a ti ni al Rey. Mi comida no te la comes", le ha asegurado Saavedra.

"Cómo entiendo a Carlos Lozano, pobre hombre lo que tuvo que aguantar. La gente sabe cómo eres. Yo vengo en son de paz. Soy claustrofóbico, no me puedo quedar aquí con una zumbada", ha seguido provocando Rafa. "Hay manchas en el suelo".

"Yo al menos me limpio las orejas, tú tienes mugre, caca y sebo en las orejas", ha respondido Miriam. "¿Tú te crees que una mujer como yo se va a fijar en alguien como tú? ¿Con esas pintas de choni?". "Espero que no, he venido así y no he venido en pijama de milagro", ha asegurado Rafa.