Ari se derrumba tras una llamada de su hija y su marido: “Mamá, no puedo dormir sin ti”

Ariadna Cross ha recibido una llamada de su hija, la pequeña no se podía dormir si no estaba ella

Antonio, marido de Ari: "Para mí es complicado lidiar con esta situación"

Dani no entiende por qué Antonio ha dejado que su hija llame

Sobre las 23.00 horas de la noche, Ari recibió una llamada en el pisito de ‘Solos’, era su hija de 5 años, “mamá, no puedo dormir sin ti”, le decía entre lágrimas la pequeña. La inquilina quiso calmarla contándole que no se había ido, que iba a volver, y para tranquilizarla quiso cantarle una canción. Antes de hacerlo le pidió que le pasar el teléfono a su padre, “tiene una crisis y no puedo calmarla”, le explicaba su marido.

Marido de Ari: "Me parte el corazón"

“Esto para los adultos es una cosa pero para la niña es otra cosa, no sé qué hacer cuando se pone en este plan”, le contaba Antonio a la inquilina, “me parte el corazón”, añadía. A él le da igual su situación pero la de la niña no, “nunca la he visto así, para mí es complicado”, le ha contado. Ari, tras colgar el teléfono, se ha agobiado con la situación, y no sabía qué hacer.

Lo que opina Dani del marido de Ari: "Creo que no ha estado correcto"

Tras esta llamada, Dani ha querido dar su opinión y calmar a su amiga, “no quiero meterme porque no son temas que me incumban, pero creo que Antonio no ha estado correcto en lo que te ha dicho”, le ha comentado, “¿Yo qué hago? ¿En qué posición quedo?”, se ha preguntado Ari a sí misma.

Escuchar así a su hija llorando, le duele como madre, y no puede actuar como que no ha pasado nada y como es una niña se le va a olvidar. “Él sabe que si la escucho así, me voy a ir”, ha sentenciado.

