Dani ha estado a punto de decirle a Bea "te quiero"

Esta imitación ha sido de lo más divertida, y Dani no ha parado de hablar como Bea y ella no ha parado de reírse (de sí misma). “¿Qué es lo te da miedo, que te perturba y atormenta?”, le ha preguntado, “yo me he enamorado ya unas 14 veces, y no pasa ná”, le ha dicho.