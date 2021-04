Dani y Bea protagonizaron una candente discusión en el pisito de 'Solos'

Bea Retamal, a Dani G: "Ya no sé lo que es verdad y lo que no"

Los habitantes del pisito de 'Solos' estuvieron cuatro horas sin hablarse

El calor más tropical se coló en el pisito de ‘Solos’ y el motivo no solo fue la fiesta caribeña de la que disfrutaron sus habitantes. Dani y Bea protagonizaron una discusión de lo más calentita y estuvieron varias horas sin hablarse por un malentendido.

El motivo de la discusión de Dani y Bea en ‘Solos’

Todo comenzó por una prueba. Dani y Bea tenían que imaginar que estaban disfrutando de unas vacaciones y simular algunas discusiones de pareja. Sin embargo, lo que empezó como un juego terminó en una de las discusiones más candentes.

Durante la prueba y como parte de la interpretación, Dani soltó un “te quiero”, algo que a ella le descuadró bastante. “Interpretas muy bien y me dices ‘te quiero’ mirándome a los ojos. Ya no sé lo que es verdad, lo que es mentira o lo que me dices en broma y lo que no”, reprochaba Bea.

La participante de ‘Solos’ no dudaba en insinuar que Dani era un “mentiroso compulsivo” y que decía varias mentiras al día: “Ya no sé lo que es verdad y lo que no”, insistía Bea. Unas palabras que al exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ le calaron muy hondo.

La discusión siguió durante la fiesta caribeña

El ambiente más caldeado se apoderó por completo de la fiesta caribeña y, lejos de disfrutar de una divertida velada, ambos estuvieron la mayor parte del tiempo sin dirigirse la palabra. La tensión podía cortarse con un cuchillo y cada vez que hablaban era para discutir.

“Dudo en que puede ser que mientas muy bien”, decía Bea, señalando su desconfianza en él como el motivo principal del conflicto. La participante de ‘Solos’ estaba visiblemente molesta y aseguraba que no se creía el ‘te quiero’ porque Dani se lo había dicho durante el juego: “Me joroba que me lo digas en una prueba”, decía Bea.

Dani, en un intento de acercamiento con Bea, intentó explicarle cuáles eran sus verdaderos sentimientos: “Después de cómo me estoy portando contigo y me estoy abriendo, que me digas que interpreto muy bien… Pienso que estoy haciendo el imbécil”, decía Dani.

Bea y Dani se reconcilian tras su monumental enfado

“Siento si te ha sentado mal”, le decía Bea a Dani en un intento de solucionar las cosas. “No me he explicado bien. Me ha molestado que me dijeras ‘te quiero’, porque ha sonado tan serio que a lo mejor me hubiera gustado escucharlo fuera de una prueba”.

Tras escuchar lo que sentía Bea, Dani no dudaba en decirle, con sonrisa cariñosa; “Te lo he dicho como me ha salido”. Unas palabras con la que ponían fin a un enfado que duró alrededor de cuatro horas.

