Dakota Tárrega habló este miércoles por la noche con Macarena Millán y Rafa Mora, que ya llevan 10 días viviendo en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS. Nada más comenzar la videollamada y tras decirles a los inquilinos del pisito lo bien que lo estaban haciendo, Dakota se posicionó claramente del lado de Isabel Pantoja en la guerra abierta que mantiene con su hijo, Kiko Rivera. “Rafa, el día de mañana vais a ser padres. Tú que trabajas en ‘Sálvame’, que no le den tanta caña a la Pantoja. Porque yo he vivido con ella y es una buena persona. Aquí el malo no es tan malo ni el bueno, tan bueno”, comenzó la exconcursante de ‘Supervivientes’, reality en el que coincidió con la tonadillera.