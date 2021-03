“Ya no me miras como me mirabas ayer…”, le dijo el alicantino a su compañera en uno de los descansos. Ella se quedó sorprendida y salió del paso, explicando que ahora le tiene más confianza. Dani le dio la razón y empezó a tontear con ella aprovechando su respuesta: “Yo claro que te miro con confianza… y más que te quiero tener”. Bea no supo que decir hasta que exclamó, poniéndole humor a la situación: “¡Esto no es ‘La isla de las tentaciones’, Dani!”