Danna cuenta en qué punto está con Albert: "Me propuse olvidarme del exterior y creo que lo he conseguido"

Danna Ponce se sincera en su canal en mtmad sobre lo que ha pasado con Albert tras su paso por 'Solos'

La influencer hace balance de cómo ha sido su experiencia en 'Solos'

El pasado miércoles 30 de junio Danna Ponce ponía punto y final a su estancia en 'Solos', el reality que puedes ver en Mitele PLUS, junto a Albert Álvarez. Estuvieron conviviendo en el pisito durante 14 días, unos días muy intensos que le han ayudado mucho. Ahora la influencer ha querido hacer balance de esta experiencia en su canal 'Ahora o nunca' en mtmad.

Danna Ponce ha contado cómo ha sido esta experiencia, "me gustó mucho el hecho que entráramos sin conocernos los dos ni él tenía una idea de mí ni yo de él", ha asegurado. Ninguno de los dos tenía datos del otro. Ha sido en 'Solos' donde han podido conocerse como nunca, "ha sido el mejor compañero que he podido tener", ha asegurado.

Albert ha sido clave en esta experiencia

Cuando entró en el pisito, no estaba en su mejor momento, estaba "un poco jodida", ha reconocido, "llevaba muy mal unos meses". Se cambió de casa, lo dejó con su novio... "Mi madre estaba muy preocupada por mí, no me entraba la comida, estaba en un estado de emociones inestable y eso me estaba un poco como empezando pasar factura", ha sentenciado.

Pero 'Solos' le ha cambiado por completo. Era su primera vez en la tele, con cámaras grabándola todo el día, un micro... sintió un poco de miedo y no sabía muy bien cómo lo iba a gestionar “pero ya sabéis que yo no puedo desaprovechar oportunidades". Y eso es lo que hizo, "alucino lo bien que me ha venido esta experiencia". En esto hay una persona que ha tenido mucho que ver, Albert.

El pertiguista ha sido clave para Danna. Aunque entró con muchas preocupaciones de fuera, todo se le olvidó junto a él, "os juro que me propuse olvidarme del exterior y creo que lo he conseguido bastante bien", ha dicho.