‘Sol@s’, el primer formato de telerrealidad creado y desarrollado íntegramente por Mediaset España para su plataforma de contenidos premium Mitele PLUS, arranca a partir de hoy una nueva edición estival. Bajo el nombre de ‘Solos on the beach’ y la atenta mirada de sus abonados, el pisito donde habitualmente se desarrolla la convivencia de populares rostros del grupo se transforma y abre sus puertas convertido en todo un resort vacacional que irá recibiendo durante las próximas semanas a diferentes concursantes dispuestos a vivir las mejores vacaciones de sus vidas, siempre que se esfuercen en una serie de retos por lograr que así sea.