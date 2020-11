La emocionante carta de sus fans

“Chao bello, hace tan solo un año que apareciste en nuestras vidas para llenarlas de color y alterar nuestro día a día, pero aún podemos recordar la sensación de conexión tan mágica contigo. Con ese chico que más tarde se convertiría en parte de todas nosotras y que nos ha tocado el corazón dejando una huella que nunca jamás se borrara porque, como tu dijiste, somos una cosa sola. Desde entonces, has estado presente de una u otra forma colmándonos de atenciones y ofreciéndonos grandes momentos para recordar y, sobre todo, compartir lo más preciado de una persona: su intimidad, su vida. Por ello, queremos darte las gracias por cada uno de esos momentos compartidos, porque no siempre habrá sido fácil pero tu generosidad ha primado sobre todas las cosas. Contigo hemos llorado y hemos reído. Contigo hemos disfrutado como desde hace mucho tiempo no lo hacíamos muchas de nosotras. Tú nos has traído a la memoria, y a nuestra alma infinita, esas sensaciones ya olvidadas y nos has hecho recordar que no hay nada lo suficientemente inalcanzable como para no conseguirlo con esfuerzo y sacrificio. Queremos agradecerte porque has conseguido algo increíble, el que cientos de personas desconocidas conformaran un equipo, tu fiel ejercito gianmarquista, forjando en muchos casos hermosas relaciones personales de amistad y de cariño. Por ser como eres, pero siempre tú en tu esencia, con tus valores, miedos, ilusiones e inquietudes”.