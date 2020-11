Elena y Gianmarco sellan su divertida cena con un prometedor brindis: "Por lo que pueda pasar"

El italiano ser marcó como objetivo encontrar novia en el reality y está conociendo a sus candidatas

Al convertirse en el nuevo habitante de 'Solo’, Gianmarco se fijó como objetivo encontrar novia. Durante su estancia en el reality, el italiano ha tenido videollamadas con diferentes chicas para poner cara a sus candidatas. Las seleccionadas, han pasado a la fase final, en la que las aspirantes visitan al de Bolonia dentro del pisito.

La cita con la candidata no comenzó de la mejor de las maneras. Onestini le confesó a Elena que no le gustó hablar con el mejor amigo de ésta. “No me gustó lo que hablé con él, era muy peculiar”. “Estoy aquí para resolverte las dudas”, le tranquilizó ella. “Él estaba muy nervioso, pero lo hizo por mí, yo no podía echarle en cara nada. Cuando vimos lo que decían por Twitter pensamos que ya se había acabado el conocerte”.

“Empezaron a decir que él estaba enamorado de mí. Pero no, a Mario no le gusto yo. No sé si puedo hablar de esto pero…vamos por dos diferentes caminos", le contó.

Poco a poco la tensión fue desapareciendo y Elena y Gianmarco fueron conociéndose más. Tras pasar el día juntos, el exparticipante de ‘Grand Fratello’ quiso cenar con ella.

La cena ha comenzado con un brindis “por lo que pueda pasar”. “Llevo ya 22 días aquí. La verdad es que ya me estoy acostumbrando. No cualquiera aguanta tanto”, ha confesado él. “¿Se te hacen los días más cortos con gente, o solo?”, ha querido saber ella. “Ha habido días que se me han hecho muy largos con gente”, se ha reído él. “Lo que me pasa más rápido es la noche cuando las chicas se van porque ya me pongo a hacer mis cosas”, ha admitido el de Bolonia.

Tras disfrutar de una deliciosa cena a base de verduras por la dieta que ha comenzado el ex de Adara, Elena y Gianmarco han salido a la terraza a compartir confidencias. Después, el exparticipante de ‘Island Temptation’ le ha hecho un peinado a su invitada. “No veo lo que me estás haciendo pero sinceramente se te dan mejor los masajes que las trenzas”, le ha dicho ella entre risas.

Gianmarco también le ha contado cómo surgió sacar su single: ‘Maracaná’. “Yo tenía ya una segunda canción muy bonita con el vídeo pensando y todo pero ahora con el Covid…”, se ha lamentado él. “Es una bomba, os va a encantar”.