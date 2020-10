Maite Galdeano deja en shock a Gianmarco con sus experiencias sexuales: "No he probado hombre blanco"

Maite Galdeano habla de la ruptura con su último novio

La coach del amor dice que lleva cinco años sin relaciones sexuales

Gianmarco no da crédito: "¡Pero uno se vuelve loco y se muere!"

Gianmarco Onestini ha tenido sus primeras citas en ‘Sola/solo’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS, y ha contado con una asesora del amor muy particular: Maite Galdeano.

La madre de Sofía Suescun ha opinado de las pretendientas del concursante y le ha dejado boquiabierto al hablarle de sus experiencias con africanos y de los cinco años que lleva sin mantener relaciones sexuales: “Y eso que a tu edad yo era muy ligona”.

Las confesiones de Maite Galdeano

Nuestra particular coach del amor ha tenido una videollamada con Gianmarco para comentar cómo le habían ido sus primeras citas en el programa. Maite ha empezado aconsejando al concursante pero ha terminado hablando de su propia situación sentimental: “Yo me siento sola pero, bueno, tengo un carácter muy jovial y muy divertido y soy una persona a la que le gusta interiorizar las cosas y relajarme para fluir sentimentalmente, no me importa estar sola”, ha empezado diciendo.

La de Pamplona ha contado que lleva muchos años sin tener ningún tipo de relación afectiva o sexual, aunque ha dejado claro que es una decisión que ha tomado por voluntad propia: “No me gusta estar siempre en compañía, ahora estoy en un momento de mi vida que he decidido estar sola y eso es lo que más me apetece, compañía de momento no”.

Maite ha contado que ha decidido tomarse un tiempo para ella misma y que, a lo tonto, ya han pasado cinco años desde que no está con nadie: “Llevo el cinturón de castidad desde hace cinco años, de verdad te lo digo”, ha bromeado ante la incredulidad de Gianmarco.

La madre de Sofía ha develado que ya no está saliendo con el hombre calvo con el que ‘Sálvame’ la pilló en actitud muy cariñosa en un bar, y ha contado que nunca llegaron a mantener relaciones sexuales: “Ni si quiera eso, cariño”, le ha confesado al italiano.

La experiencia de Maite con los africanos

Gianmarco no ha dado crédito a las palabras de Maite y ha reconocido que él se moriría y se volvería “loco” si estuviera tanto tiempo sin intimar con nadie.

“A ti te lo parece pero no te mueres, de verdad. ¡Y mira que yo he sido muy activa, eh! Pero ahora no me apetece nada, no lo veo importante. Estoy en un momento de mi vida en el que no me apetece. Además, luego tienes que coger a la persona adecuada y, conforme cumples años, es más complicado porque te vuelves más selectiva y no te vale cualquier persona”.

Maite ha explicado que se ha vuelto muy desconfiada y que preferiría estar con una persona que no la conociera de su paso por televisión. Además, se ha sincerado con Gianmarco y le ha hablado de sus historias de pasión con “africanos”: “Yo ahora estoy disfrutando de la soledad como nunca pero a tu edad era muy ligona. Cuando me divorcié tenía 24 años y revoloteé lo que me dio la gana y con todo africanos. Nada más. No he probado hombre blanco, solo el padre de mis hijos es blanco; el resto, todo africanos”.

Aun así, la Galdeano ha contado que nunca llegó a enamorarse y que ninguna de sus relaciones fue hacia delante: “Ligoteaba, había mucho placer amoroso y ya está. Podía durar unos días, unos meses o unos años pero ya. Mantuve varios a la par durante unos años. Muy revuelto todo pero fue una etapa muy bonito de mi vida”, ha contado por videollamada ante un Gianmarco en shock por lo que estaba escuchando.

