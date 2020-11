Gianmarco no puede más: se agobia y se va a la terraza en plena cena con Paqui: “Qué angustia, me da mal rollo”

A Gianmarco le agobiaron los continuos resoplidos de Paqui durante la cena

Paqui preguntó al italiano que por qué había elegido tener una cita con ella: "Se te ve una buena chica"

Gianmarco Onestini tuvo la noche del lunes una cena Bond con Paqui en ‘Solo’, el reality que puedes seguir en exclusiva a través de mitele PLUS. Después de pasar todo el día juntos, decidieron que querían seguir disfrutando de la compañía del otro, aunque la cosa parece que no fue muy bien… Mientras comían la conversación entre ambos no fluía y tanto el italiano como su cita estaban muy serios. Hubo un momento en que Gianmarco no pudo más, se levantó de la mesa y se fue a la terraza. “Me estás poniendo una tensión todo el rato…”, le dijo a la chica.

Cuando el anfitrión se marchó para tomar el aire y despejarse, Paqui se quedó sin saber qué hacer. Tras unos segundos de indecisión, le siguió hasta la terraza del pisito. No entendía nada y Gianmarco intentó explicarle lo que le ocurría: el italiano había notado que su cita no paraba de resoplar durante la cena, lo que le hacía sentirse mal hasta el punto de que se agobió mucho y tuvo que salir.

Gianmarco interpretó que Paqui no estaba cómoda, lo que le provocaba a él la misma sensación. “Parece que estés mal y me pones mal rollo a mí también. Me lleno de angustia”, la explicó. Ella intentó decirle que no era así, que estaba perfectamente y que los resoplidos eran inconscientes, pero que no tenía hambre y que llevaba un día muy largo. Él volvió a insistir ya que era la primera vez en su vida que se había sentido agobiado de esta manera, pero Paqui le dijo que todo iba bien.

Estuvieron un rato dándole vueltas al asunto en la terraza y comentando lo vacío que estaba el parking de Mediaset. Luego Paqui le preguntó una duda que no dejaba de rondarle por la cabeza: “¿Por qué me has pasado de fase?” Gianmarco le dijo que si había hablado con alguien y se había rallado, pero ella lo negó. Entonces el italiano le dio sus razones: “Yo cuando te conocí en Alicante me pareciste una chica maja, con buen corazón y buen fondo. Me pareciste una chica interesante y hemos seguido”, le dijo. Ella aceptó la respuesta, aunque parecía que seguía teniendo sus dudas.