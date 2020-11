Gianmarco se enfada por una actividad: "Prefiero limpiar todos los baños de Mediaset que hacer esto"

Gianmarco Onestini debía imitar a personajes del mundo Mediaset

El concursante se ha bloqueado al tener que imitar a Paz Padilla

Gianmarco se enfada y se niega a continuar con el juego: "Lo siento"

Gianmarco Onestini ha vivido la que probablemente ha sido su tarde más complicada en ‘Sola/solo’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS. El italiano, que está tomándose un respiro en sus citas con las chicas, se ha enfadado por el último juego que el programa le ha propuesto hacer, en el que debía imitar a diferentes personajes del universo Mediaset.

La dinámica del juego

Gianmarco lleva unos días sin tener citas en ‘Solo’. El concursante atraviesa la recta final con sus chicas y el programa ha decidido que tenga unos días en solitario para reflexionar antes de seguir conociendo a las solteras. Por eso, le hemos propuesto una actividad “divertida y creativa” para que tenga una tarde amena en el pisito. Gianmarco ha recibido una urna llena de papeles, y en cada uno de ellos había escrito el nombre de un personaje del mundo Mediaset al que debía imitar hasta que una campa diera el relevo.

El italiano ha adoptado una actitud negativa desde que ha escuchado en qué consistía el juego y ha explicado que lo de imitar no era lo suyo: “Yo no sé hacerlo”, se quejaba antes de empezar.

El programa le ha explicado que no se trataba de hacerlo a la perfección sino de pasar un rato distraído pero él ha mostrado mucha indecisión: “Dadme un consejo, una ayuda, qué es lo que dice cada uno, alguna palabra que diga mucho o algo así para que pudo imitarlo bien”.

Aun así, Gianmarco ha querido poner de su parte: “Lo intentamos y ya está, pero no sé hacerlo”

Gianmarco tiene que imitar a Paz Padilla

El primer nombre que ha salido ha sido el de Paz Padilla, algo que ha terminado de romper los esquemas al concursante: “¿Cómo imito yo a Paz? Solo la he visto dos veces en ‘Sálvame’ y no sé qué decir de ella. No tengo ni idea”, dudaba sobre cómo hacer una parodia de la presentadora.

El programa le ha pedido que utilice la “imaginación” pero él se ha mostrado muy bloqueado: “Yo no sé hacer estas cosas. No tengo ni idea. Me vuelvo loco. Es imposible. Se necesitan años de estudio para poder hacer esto. Lo digo en serio. Siempre me adapto a todo pero esto es imposible. No la conozco. No se imitar y, o me ponéis un vídeo, o sé hacerlo. No soy actor”.

Le hemos explicado que únicamente queríamos regala a la audiencia un momento divertido pero él se ha cerrado en rotundo: “Esto es como pedirme hablar en chino”.

El enfado de Gianmarco en ‘Sola/solo’

Alba Carrillo o Carolina Sobe han sido otros de los nombres de famosos que el italiano debía imitar; pero al final Gianmarco se ha plantado y se ha negado a continuar.

“Hacemos una cosa, hago lo que queráis pero esto no lo logro hacer. Me estoy sintiendo mal. Es una cosa que no me sale. Me estoy complicando. Me está viniendo un dolor de cabeza increíble. Prefiero limpiar los baños de todo Mediaset que esto. Yo el payaso no sé hacerlo. Esto no lo sé hacer. Lo siento mucho. He hecho todo pero este juego me está haciendo daño”.

Dada su negatividad, el programa ha decidido no seguir con el juego y le ha pedido que continúe componiendo la canción que está escribiendo en el piso de ‘Sola/solo’.

Sigue el día a día de Gianmarco en 'Solo'