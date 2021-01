Pero al final hubo un tema que ocupó casi toda la conexión: Oriana . “Ahora que sepas Rafa, que el problema de Oriana es contigo, no con Macarena ”, comenzaba diciendo Iván entre risas. “Si es conmigo a mí me da igual, si o dejan venir aquí yo hago las paces con ella, si es por ti, lo que sea”, contestaba el colaborador que admitía que ya no tiene ninguna relación con ella después de lo que pasó en ‘La casa fuerte’.

Pese a la enemistad de su amigo con su novia, Iván aseguraba que ahora la relación con Oriana se encuentra en un buen momento. “La verdad es que estamos bien, he estado ahora por la tarde con ella, luego cada uno a su casa porque al final estar todo el día con una persona al final te quema, yo necesito tener mi espacio… si fuese por mí yo me quedo ahí en el pisito de ‘Solos’ 4 años, el problema es ella que no aguanta, ella al tercer día se quiere ir ya…”, admitía Iván. “Yo ahí con Oriana me mato”, bromeaba el de ‘MyH’ con la posibilidad de participar en ‘Solos’.