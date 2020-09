Kiko Rivera llama a Anabel Pantoja para convencerla de que no abandone 'Sola'

Anabel Pantoja ha comunicado este martes que pone punto y final a su aventura en 'Sola ', el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . La colaboradora de 'Sálvame' estaba contando las razones que le llevaban a marcharse y todo lo que ha aprendido de sí misma en estos ocho días de estancia cuando le ha llamado Kiko Rivera . La primera vez le ha colgado. "Kiko va a intentar que yo me quede, pero ya está todo hablado. Estoy bien, no me voy mal", ha dicho a cámara.

El hijo de Isabel Pantoja no se ha dado por vencido y ha vuelto a llamar a su prima, que esta vez si se lo ha cogido. Kiko estaba haciendo un directo con sus seguidores cuando le han contado lo que estaba ocurriendo en 'Sola', por lo que decidió llamarla. Lo primero que quiso saber es si se encontraba bien y ella le ha tranquilizado diciendo que sí: "Es porque yo quiero, ya no puedo más". El DJ la ha animado a que se supere y a que llegue al menos a los 10 días, pero ella no le ha hecho caso. "No es superarte, yo ya me he encontrado y lo he vivido. Me voy súpercontenta", le ha contestado.