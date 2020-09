Anabel Pantoja acaba su aventura en ‘Sola’ y se lleva una gran lección: “Tengo que cuidar mi salud, voy a empezar con un problema grave que tengo hace 10 años”

Ella misma ha sido quien nos ha comunicado su decisión. “Hoy cumplo mi reto en ‘Sola’. En los ocho días que he estado aquí me basta y me sobra para saber de lo que no soy capaz y de lo que sí, como de no comer chocolate en siete días", ha comenzado. Ha dicho que quizá lo podía haber hecho en casa, pero quizá no: “A lo mejor me ha tenido que traer el reality, encerrarme y darme cuenta por mí misma de que puedo hacerlo”. Al contar esto se ha emocionado y nos ha explicado la razón: “Tengo que cuidar mi salud, tengo que salir fuera y empezar a mirarme a mí. Tengo que empezar con un problema grave que tengo, pero no os asustéis. Es un problema que llevo acarreando 10 años y que tengo que ponerlo en marcha, no quiero seguir así”.