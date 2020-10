La tensa bronca entre el Maestro Joao y Chiqui ‘GH’: “Definición de Joao: traidor, buscafama, basura”

Al vidente se le veía de lo más incómodo durante la llamada y no quiso hablar con Chiqui, la que fuera su gran amiga y con la que lleva años sin hablarse. La ex de ‘GH’ aprovechó para decirle a Joao todo lo que pensaba de él y le puso verde.

El inquilino del pisito recordó el motivo de la enemistad: “Tu marido y tú fuisteis a hablar de mí y de alguien, que es lo que no he perdonado nunca”, le dijo. Chiqui se ha defendido diciendo que el primero que nombró a dicha persona fue el propio Joao en ‘Supervivientes’, y él la ha respondido que lo que no se puede es decir mentiras. “Vosotros dijisteis que había estado en vuestra casa conmigo y cómo era nuestra relación. Y en tu casa no estuve jamás con él”. Su examiga insistía en que sí y en varias ocasiones. “¡Mentira!”, respondió Joao enfadado.