¡El Maestro Joao es el nuevo concursante de 'Solo'!

Mucho drama y carcajadas aseguradas: todo lo que podemos esperar del Maestro Joao en ‘Solo/Sola’

Durante su estancia en ‘Gran Hermano Vip 7’, Joao nos regalo uno de los momentos más divertidos de la edición. Joao es de lo más sentido y no pudo contener las lágrimas cuando descubrió que su compañera Mila Ximénez no había sido expulsada y seguía concursando.

“¿Te vas? ¿Te quedas? Estaba sufriendo Mila, estaba sufriendo, cuanto me alegro de que te quedes. Que buena la gente que te ha salvado. Qué alegría tengo de que ha dejado aquí a Mila, es muy buena persona y muy trabajadora, se arriesga por sus amigos ” Estaba rezando a la virgen de regla y a todos sitios. Me habéis tenido aquí en un martirio”, sollozaba

“Hola árbol, gracias por acoger el ritual para que vengan nuestras personas a vernos. Siempre me quitáis toda la mala energía. No sé si hice algo que te molesto cuando vine por las noches, pero para que crezcas fuerte y cumplas mi ritual, que lo siento y no ha sido culpa tuya, ha sido culpa mía”.

“Tengo todos los juguetes, a mí me ha dado un recorrido muy grande. No solo tengo consoladores, tengo muchas cosas. Pese a la insistencia de Jorge Javier, El Maestro no se atrevió a revelar de que juguetes se trataba. “No puedo porque entonces mi madre descubrirá que no son de decoración”, dijo provocando la carcajada de los colaboradores. En cuanto a los disfraces, el único que utiliza para tener sexo es el de Rocío Jurado.