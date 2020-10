El confe más desternillante de ‘GH VIP 7’

Adara le estaba contando a su entonces amigo Joao los mensajes en clave que Gianmarco le había dado antes de ser expulsado de ‘GH VIP 7’. El italiano la dijo: “Todo se ve”, en referencia a que se la había escuchado confesar que no era feliz con su entonces pareja, Hugo Sierra. Adara y Joao intentaron disimular en el confe, simulando que no sabían qué era eso que se veía fuera. Además, como estaban en plena gala y Jorge Javier Vázquez hacía un rato que no se dirigía a ellos, Joao no paraba de preguntarse que dónde estaría el presentador.