Maite Galdeano aclara si tuvo conversaciones íntimas o no con Carlos Lozano

La navarra se ha enfrentada al 'Poli Elegido de Dios'

Maite Galdeano se ha enfrentado al Poli 'Elegido de Dios' en el que ha tenido que responder con toda sinceridad a diferentes preguntas sobre su vida.

Estas son todas las respuestas de El Poli 'Elegido de Dios'

¿Estarías dispuesta a ganar dinero a través de las redes sociales eróticas como tu hijo Cristian?

"De momento creo que no, no me hace falta. Y menos con Remí ahora. Yo no voy a enseñar ni el cho, ni la cha. Yo actuar en una serie, salir en un videoclip vale, pero eso no. Aunque me ponga buenísima de la vida cuando salga de aquí no"

¿Has ayudado a Cristian a grabar este tipo de videos?

"No, como le voy a ayudar. No le he visto ni el pájaro peludo, se lo vi cuando era pequeño. Me enseñó aquí un video con la chica esta del porno y vi eso moviéndose y me dio para atrás"

¿Ha conocido Remí tu famoso hueso cruzado?

"Sí, le pregunte a ver si lo había sentido y me dijo que sí. Tengo ahí algo demasiado especial. Es para cuidarlo mimosamente, hay que valorarlo. Estoy virgencita todo el rato la verdad, encantador para el hombre"

¿Le has hablado a Remí de tu agenda de africanos?

"No, nos hemos centrado a hablar de otras cosas"

¿Llegaste a mantener conversaciones íntimas con Carlos Lozano?

"No, lo más íntimo que me dijo es que estaba harto de Miriam Saavedra, que era capaz de cualquier cosa por estar en la tele. Te invite a venir a la finca aquella acuérdate, me gustabas en aquel tiempo, hubiera tenido algo contigo, pero ya no te he molestado más. Yo fui mu cariñosa contigo en la peluquería, quizás demasiado, pero como vi que no era recíproco...nada"

¿Hablaste con Amador Mohedano con intención de hacer un montaje con él?

"No, son mis principios. Me caía bien Amador. Lo veía una persona muy interesante. Su vida, no sé, su hermana, la Jurado. Por hablar un poco y pasar el rato. No me lo tomaba como pareja, sino como tener una persona agradable a comer o incluso de viaje. Que nunca se sabe luego, no es tan mayor"

¿Has traído mucha ropa interior para tu estancia en el pisito?

"No, duermo siempre desnuda. Estoy sufriendo por tener que ponerme aquí el pijama. Me he traído dos tangas por si hago posturas raras como, para ocasiones especiales. Los sujetadores se me olvidaron, solo me traje el puesto"

¿Pones la mano en el fuego por que Kiko Jiménez haya sido siempre fiel a Sofía?

"Yo no ponga la mano en el fuego por nadie, pero creo que mientras ha estado con mi niña ha sido fiel. No le ha dado ni tiempo porque están todo el día juntos"

¿Crees que Sofía se merece a alguien mejor que Kiko a su lado?

"Sofía se merece a alguien bien porque es una niña trabajadora y de corazón ni te cuento...Están enamorados, yo no voy a empezar a echar balines ni a estropear esto. Las relaciones empiezan y no suelen ser para siempre. Ahora están disfrutando su momento mágico. Que sigan enamorados, yo no soy quien para juzgar a nadie pero son muy diferentes. El alma y los sentimientos de Sofía son muy dulces y Kiko Jiménez no es así. A él lo veo un tío duro"

¿Has llegado a tener algo con algún ex de tu hija?