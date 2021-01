¡A Maite Galdeano le gusta su profesor de boxeo en 'Sola'!

Maite Galdeano disfrutó ayer en ‘Sola’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS, de su primera clase de boxeo… y le encantó. Se sintió muy cómoda con su profesor, Marcelo Ferreira, que vive en Pamplona. A la inquilina del pisito le sonaba su cara, quizá habían coincidido alguna vez en el barrio o en el gimnasio, pero no le conocía. Eso no fue un impedimento para que ambos se llevasen muy bien en su primer encuentro. Tanto ¡que incluso Maite bromeó con que le gustaba!