La razón por la que Maite Galdeano nunca estaría con un hombre más joven que ella: "Me llamaba vieja y me hacía llorar"

La nueva habitante del pisito se ha abierto en canal con su peluquero de confianza

Maite Galdeano ha recibido en el pisito la visita de su peluquero de confianza, César. La nueva concursante de 'Sola' se ha puesto muy contenta al ver a su amigo y ha reconocido que tenía ganas de un cambio de imagen.

"Como te deseaba cariño, estoy todo canosa. Mira que pisito tengo y gratis. Estoy genial de maravilla. Donde mejor estoy aquí metida en estas fiestas. Me llevo con el de maravilla, muchas gracias mi amor", le ha dicho la navarra. "Me encanta porque me anima un montón, y tenemos cada tertulia cuando nos vemos, que le damos un repaso a todo".

Maite le ha contado a César que echa de menos a sus hijos, pero más a sus mascotas. "Echo en falta mucho a mis gatos, más que a mis hijos. A ver… sin mi Sofía no puedo estar dos días sin llamarla, y Cristian pues a ver… también, pero todo el mundo sabe la relación que tengo con Sofía. No quiero poner el pensamiento en ellos porque sino me vengo abajo. En 'La casa fuerte' me pasó igual. Al final los hijos hacen su vida", ha reconocido.

Galdeano confiesa que está "enganchada" a su hija. "Me voy a comprar una casa al lado de la suya, que pueda ir en pijama y en chancletas a tomar el té de la noche. Estoy muy acostumbrada a estar con ella. Desde que me levanto hasta que me acuesto estoy pensando en ella".

"Tienes que dejarle un poco a su aire", le ha recomendado el estilista. "Ya mi amor, ya, me vienen bien estos consejos para entender que no tengo que estar tan encima, pero bueno… que voy a seguir estando. Al final todos me echan de menos, hasta el Jiménez. Sofía me dice que gusta mi carácter. Se tiene que acostumbrar a mí y no hacerme tantas bromas. Se confunde la broma de la mentira y de todo, me pone hasta el límite. Pero bueno aquí estoy cambiando mucho", le ha explicado ella.

Maite habla de su novio Remí

'La elegida de Dios' le ha contado a su peluquero lo feliz que está con su nuevo amor, Remí. "Es muy emocional, que le he visto hasta llorar colega. Cuando estábamos en el hotel metidos un día de repente noto todo mojado mi hombro, encendí la luz y le veo llorar. Fue super bonito verle llorar. Lloraba porque me venía aquí. Me dijo que soy súper diferente, que estoy fuera de lo que ha conocido, que soy natural, la alegría que emano yo. Dice que nunca ha estado tan enamorado en su vida. Dice que soy increíble", ha dicho muy ilusionada.

En la conversación ha salido el tema de la diferencia de edad en las parejas y la exconcursante de 'GH 16' tiene claro que nunca volvería a estar con alguien más joven debido a una mala experiencia que tuvo.