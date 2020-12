Maite deja a Yola alucinada con sus confesiones sexuales: "Me encanta hablar en los preliminares"

" Estar con él es como estar en una biblioteca . Te explica las cosas de una manera...Con él tengo cultura, me hace sentirme la reina más reina del universo, es cariñoso, me da una dulzura...Me aporta muchas cosas", ha detallado. "¿Y sexualmente os compenetráis?", ha querido saber Berrocal .

"Buff, buff, hasta demasiado, sexualmente es muy potente. Yo soy fuego pero lentamente, me encantan los preliminares, me pueden dar las uvas y decir que ya no quiero más también. A mí también que me gusta tanto hablar a veces hablo, hablo, hablo, y estamos ahí en los preliminares y le digo, ahí mira, mañana ya será otra día. Ya no me hace falta a mí tampoco… ¿sabes?", le ha explicado la exconcursante de 'GH 16'.