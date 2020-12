El jarro de agua fría de Maite Galdeano a Kiko Jiménez: no va a dejar de vivir con Sofía para irse con su novio Remi

Maite Galdeano recibió anoche la visita de Miguel Frigenti en ‘Sola’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . La madre de Sofía Suescun le contó a su invitado que está encantada con su nuevo novio, Remi , un científico que está de año sabático en España y con el que lleva dos meses (y que la hizo una visita de lo más apasionada hace pocos días). Aun así, también tiene inseguridades… ya que él la ha contado que en Francia tenía a dos chicas, una treintañera y una de 60 años. El colaborador de ‘Sálvame’ la ha calmado y la ha dado unos consejos que han servido para mucho a la inquilina del pisito.

El futuro de Maite y Remi

La inquilina del pisito le ha contado a Frigenti que Remi se va a quedar a vivir en España porque “se ha enganchado a la Maite”. Frigenti quiso saber qué haría ella si al final su chico tuviera que marcharse: ¿se iría con él? Maite dice que no, que ella tiene que estar con Sofía.

Frigenti no es el primero con quien Maite habla de estos temas. Kiko Jiménez, el novio de su hija, estaría encantado de que su suegra se fuera a vivir con Remi. Pero ella le quitó esa idea de la cabeza: “Si estás pensando en que me vaya con Remi para acaparar más a la Sofía, me parece muy egoísta”.