Maite Galdeano se convierte en la nueva participante de 'Sola'

La exconcursante de 'GH 16' será la nueva habitante del pisito

Sigue las aventuras de Maite en 'Sola' a partir del 14 de diciembre en Mitele PLUS

Tras la estancia de Miriam Saavedra en 'Sola', el pisito recibe a su nueva habitante: Maite Galdeano. 'La elegida de Dios' será la próxima participante del reality de Mitele PLUS y no cabe duda de que su paso por el programa no pasará desapercibido.

La exconcursante de 'Gran Hermano 16' tendrá que aprender, a partir del lunes 14 de diciembre, a convivir consigo misma y afrontar un gran reto: disfrutar en el pisito de las navidades, unas fiestas que nunca le han hecho demasiada ilusión, tal y como ella misma ha contado en numerosas ocasiones. Hasta ahora en su pasado, nunca ha podido vivir por diversas circunstancias las tradiciones navideñas y el programa va a poder permitirle que lo haga viviendo Sola y lo más feliz posible en el pisito de Mediaset.

💥ATENTOS💥 ¿Habéis pedido un reality de @_MaiteGH16_?😏 ¡Muy pronto podréis disfrutarla las 24h en el Pisito! 😊 Viene con un gran reto: recuperar el espíritu navideño y haceros compañía en estas fechas 🎄#Sola10D



🔄Si te encanta en SO-LA#HaztePlus 👉 https://t.co/LdGYTGuhRq pic.twitter.com/TXCJIFVzLc — Sola (@SolaSoloReality) December 10, 2020

Además Maite tendrá que separarse de su nuevo amor. Tras muchos intentos fallidos, la navarra parece haber encontrado a su media naranja en Remi, un hombre de origen francés al que conoció a través de internet y con el que mantiene una fantástica relación.

Aunque en esta ocasión la de Pamplona será la protagonista absoluta, no será la primera vez que Maite haga de las suyas en 'Sola'.

Recordamos algunos de sus mejores momentos hasta ahora en el programa

Maite enloquece contra Cristian

Cuando Sofía participaba en 'Sola', mantuvo una llamada a tres con su madre y su hermano en la que la intérprete de 'La papela del camión' estalló contra su hijo: "Parece que tiene mentalidad de 5 años”, “No eres más idiota porque no te entrenas” o “Nadie sabe lo que se sufre con un hijo así” fueron algunas de las perlitas que salieron por su boca.

Historias para no dormir

Maite dejó en shock a los espectadores contando la trágica historia de sus hermanos robados. Según la nueva participante de 'Sola', a su madre le robaron dos hijos en el hospital y ahora está tratando de buscarlos.

Hace un bonito traje a Kiko Jiménez

Cuando Gianmarco era el el habitante del pisito, Maite se convirtió en su consejera del amor. En una de sus videollamadas habló en muy malos términos de su futuro yerno. “No me hace falta que me dé un discurso nadie y menos Kiko Jiménez para yo hablar contigo. Ya te digo que nosotros dos solemos chocar muchísimo, entonces yo prefiero hacer mi vida en mi piso y él, en el suyo. Nunca vamos a llegar a buen puerto (…) y yo lo que quiero es estar con mi niña, pero aparte del novio”, sentenció.

Sus intentos por conquistar a Gianmarco

En su visita al pisito, Maite no dudo en utilizar sus armas de seducción con el italiano. "A mí me encantaría que fluyeses, que estuvieses contento, cuando estés con tu chica, besándole la boca, que bonita la boquita. Tocarle la piel, mira lo de las uñas, mira que importante Gianmarco", le dijo la madre de Cristian Suescun acariciándole con las uñas los brazos y las piernas de manera muy sensual. "Esto te relaja, mira que de cosas se sienten. Las uñas tienen los suyo Gianmarco, y en el culito ni te cuento", le ha susurró.



"No, no, el culito luego mejor", le frenó él entre risas.

Tensa discusión con el italiano

A pesar del buen rollo que tenían en un principio el ex de Adara y Maite, protagonizaron una tensa videollamada. “Tenemos que hacer una cita tú, mi novio Remi y yo. Si quieres vienen también Sofía y Kiko”, bromeó ella.

"Para mí tú dices una cosa pero te quieres referir a otra. Yo aprecio la sinceridad y el ser directo. Conmigo hablas claro y punto. Me dices que si voy a comer con el otro sabiendo perfectamente que me llevo fatal con ellos. Me parece que lo haces para tomarme el pelo. Yo ni soy un bobo ni soy un imbécil", respondió él muy molesto.