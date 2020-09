Sofía Suescun no es capaz de esquivar la verborrea de su madre ni estando aislada en la casa de ‘ Sola, solo ’, el reality exclusivo de mitele PLUS . La concursante estaba a punto de dormir la siesta cuando ha recibido una llamada muy intensa de Maite Galdeano hecha una furia. La ‘elegida de Dios’ está harta de la actitud de su hijo Cristian y ha querido desahogarse con Sofía.

Las duras palabras de Maite Galdeano

“Parece que tiene mentalidad de 5 años”, “No eres más idiota porque no te entrenas” o “Nadie sabe lo que se sufre con un hijo así”, han sido algunas de las lindezas que Maite ha dedicado a su hijo durante el directo de ‘Sola/Solo’. La de Pamplona no oculta la rabia que siente hacia su hijo y critica todo lo que rodea su vida y su personalidad: "No puedo con él".