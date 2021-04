Manuel se derrumba recordando su relación con Lucía: "Me da pena todo el daño que le hice"

Apenas llevan unos días viviendo juntos en el 'pisito' de 'Solos' pero Manuel y Steisy han hecho tan buenas migas que ya han compartido confidencias . Por ejemplo, al gaditano no le importó contarle a su compañera de reality si alguna famosa ha ligado con él a raíz de hacerse conocido por su participación en 'La isla de las tentaciones 3'.

Manuel se viene abajo viendo sus imágenes con Lucía

Aunque al principio Manuel ha aguantado el tipo, lo cierto es que pronto se derrumbaba llorando por completo. "Me da pena" , le explicó a Steisy, que enseguida fue a abrazarle para consolarle.

"Me da pena todo el daño que le hice y el que pude hacer a su familia", amplió después. "¿Tienes remordimiento de conciencia?", le preguntó Steisy. "Por mucho que me haga el duro muchas veces, me da pena, te lo juro", decía desbordado por los recuerdos.