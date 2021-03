Lucía se marcha sola de 'La isla de las tentaciones' y Manuel echa a correr detrás de ella

Manuel ha decidido irse de República Dominicana de la mano de Fiama

Lucía quiere irse a España Sola

El gaditano ha corrido detrás de su novia por el camino de las antorchas

Tras el tenso reencuentro de Manuel y Lucía en la hoguera de confrontación, Sandra les ha hecho la gran pregunta: ¿Quieren volver juntos a España, solos, de la mano de un nuevo amor, o continuar su experiencia en las villas?

"Lo mismo estoy cometiendo un error muy grande que creo que no, voy a hacer lo que siento, te digo que quiero salir de aquí con Fiama", ha anunciado entre lágrimas el de Puerto Real. "¿Entonces dar por terminada tu relación con Lucía?", ha querido saber la presentadora. "Por mucho que me duela, sí", ha confirmado él muy triste.

"Me siento bien, ya nunca voy a volver a sufrir. Todo va a ser mejor. No siento lo que yo esperaba de que me quería morir al escuchar que se quiere ir con otra persona. Ahora mismo ni siento ni padezco. Es tonto porque creo Fiama lo ha utilizado y no creo que vaya a ser su novia para toda la vida. Me quiero ir sola evidentemente", ha decidido Lucía.

"Lucía, tu experiencia en 'La isla de las tentaciones' ha terminado, gracias por tu fortaleza, que seas muy feliz", le ha deseado Sandra.

Lucía ha abandonado la hoguera, pero cuando estaba cruzando el camino de las antorchas ha sucedido lo nunca visto en una confrontación. ¡Manuel se ha levantado y ha corrido detrás de ella!

"Perdóname Lucía, de verdad. Dame el último abrazo", le ha pedido él con un desesperado llanto. "No, lo siento, es que no lo siento, de verdad, no quiero saber nada de ti. Me has humillado mucho. Yo te doy un abrazo y ahora llegas allí, besas a la otra, te quiero mucho y nos vamos juntos. No. Más humillaciones, no. Ya está bien, deja ya el drama, no pasa nada", ha negado la gaditana. "Un abrazo... o tocarte el brazo", le ha implorado el participante. "No, a mí no me toques más. Hasta luego", ha sentenciado ella marchándose.

Roto de dolor, Manuel se ha tirado a la arena sin poder parar de llorar. "Me hubiera gustado darle un abrazo de despedida y no me ha dejado dárselo. No sé ni como estoy sentado ahora mismo. También es verdad que siento que nuestros caminos se tenían que separar aquí para poder los dos ser más felices", le ha explicado más tarde a la presentadora.

Lucía: "Antes te quería a ti por encima de mí y eso no me lo puedo permitir"

Antes de este verdadero momento de película, Lucía ha sido muy clara con Manuel y ha aprovechado la hoguera de confrontación para decirle todo lo que pensaba de él.

"Eres un pedazo de sinvergüenza, un desagradecido, un asqueroso y no tienes perdón de Dios. Para no quedarte conforme con tus guarrerías y asquerosidades que llevas haciendo desde el primer día, me tiras por tierra. Día ahora mismo si yo no te he pedido perdón y he estado llorando contigo por actos que yo he hecho. ¿Cuántas veces te he preguntado que si estabas enamorado de mí? Vergüenza te tiene que dar que te metes en una ducha cachondo perdido", ha estallado la participante.

Manuel se derrumba

Ante estas palabras, el de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha venido abajo y no ha podido evitar romper a llorar: "Yo a ti te he querido mucho y te voy a querer siempre, lo que he vivido contigo no lo voy a vivir con nadie, aquí me he dejado llevar y he metido la pata, pero sino hubiera sido un falso, te hubiera engañado a ti y a mí. Espero que algún día me perdones", le ha asegurado a la que fuera su novia durante tres años.

"Quiero irme con Fiama"

Fiama ha aceptado la propuesta de Manuel de conocerse fuera del programa. "Yo me siento muy a gusto con él, es como si nos conociéramos de siempre, solo tengo ganas de estar con él. La palabra enamorarse es muy grande, pero si que creo que puedo enamorarme de él porque a lo mejor lo que estoy sintiendo es el principio de lo que siente alguien cuando se enamora. Quiero abandonar 'La isla de las tentaciones' con él y ver que pasa fuera. Se lo he dicho a él y lo sigo pensando, no me arrepiento de nada", ha afirmado la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'

Emotiva despedida con Sandra Barneda

Antes de abandonar República Dominicana, Manuel se ha despedido de Sandra Barneda. "Me voy a acordar de ti toda la vida", le ha asegurado a la de Barcelona. "Espero que para bien", se ha reído ella. "Te voy a llevar siempre aquí", ha asegurado él tocándose el corazón

El lacrimógeno adiós de Manuel y Lucía