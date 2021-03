La razón por la que Marta dejó de defender a Suso: “Se enrollaba con Aurah, después se iba y decía, ‘está buena pero tiene poco pelo. Es calva“

"No me gustaron nada los desplantes de Aurah a mi madre, le gritó en un debate, me afectaron y sobre todo me dolió en el alma que le negó el saludo a mi hermana", le confesó una tarde Suso a Emma García. Sin embargo, Aurah lo desmintió, ella nunca se metió con la madre del colaborador, “es mentira y lo juro por mi hijo".