Marta manda ánimos a Patri y le da un superconsejito: "No te digo que seas una víbora con Lester pero tampoco que se lo des todo en bandeja"

La última vez que Lester y Patri hablaron fue a través de una videollamada y fue el sábado porque fue el cumpleaños de su chica. Y ella estaba hecha un mar de lágrimas . Aunque tenía que estar de celebración, para ella no fue un día bueno porque lo está pasando muy mal por todas las cosas que está viendo de su chico y Marta en ‘Solos’.

Sin poder parar de llorar Patri le relataba a Lester cómo se siente desde que él está en el pisito, "sé que los dos acordamos que entrases ahí pero esto está siendo muy difícil para mí, no paro de llorar, estoy todo el tiempo nerviosa, estás haciendo cosas que duelen , si lo estuviera haciendo yo tú ya me habrías dejado", le contaba.

Un día después, Lester ha vuelto a hablar con su novia (esta vez no ha sido una videollamada) donde ha podido comprobar que está mejor. Antes de cortar la llamada, Marta le ha pedido a Lester que le dejara el teléfono porque quería decirle una cosa a su chica, su ex al principio estuvo un poco reacio a que hablara con Patri pero al final le ha convencido porque él también habló con Tony.

Marta, a Patri: "Te lo mando reformadito y a partir de ahora no va a ser Pinocho, va a ser Pinochito"

“Es buena persona, no es mala, pero ya te has dado cuenta que es un poco inconsciente, que no encauza bien su vida… pero yo te doy todo mi ánimo y mi fuerza para que por fin… Tú eres la tercera novia, dicen que a la tercera va la vencida, que en cuanto a tu principio de mierda que sepas que yo también tuve uno de mierda con él y estuve 11 años. Tú seguro que vas a estar 22”, le ha dicho Marta a Patri en el pisito. Le ha deseado mucha suerte con “Pinocho”, porque cree que la va a necesitar.