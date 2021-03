Lester recibe la llamada de Patri y sus reproches: "Lo estoy pasando muy mal, te estás pasando con Marta"

Lester y Patri mantienen una relación desde su paso por 'La isla de las tentaciones' y ya esperan su primer bebé juntos

Lester y Marta Peñate están juntos en el pisito de 'Solos', algo que está haciendo mucho daño a Patri

Patri no ha podido evitar las lágrimas al conectar con Lester por videollamada. La joven estaba de celebración de cumpleaños pero, aunque debía ser un día feliz, la participante de 'La isla de las tentaciones' no podía parar de llorar: "Lester no sabes lo mal que lo estoy pasando, las cosas que estoy teniendo que ver de ti con Marta".

Patri le ha contado a su chico que no paran de llegarle mensajes en los que le cuentan las cosas que su novio hace con Marta Peñate en el pisito de 'Solos', algo que le está superando: "Sé que los dos acordamos que entrases ahí pero esto está siendo muy difícil para mí, no paro de llorar, estoy todo el tiempo nerviosa, estás haciendo cosas que duelen, si lo estuviera haciendo yo tú ya me habrías dejado".

Lester, destrozado por ver así a su chica y futura madre de su primer hijo, le ha pedido que dejara de llorar, que aunque él sea un poco cabeza loca tiene muy claro lo que siente por ella: "No tienes que preocuparte, bebé, Marta me atrae cero sexualmente, estoy muy seguro de que quiero estar contigo, no me creo la suerte que tengo de estar con una chica tan guapa como tú".

Patri le ha explicado a Lester que el día de su cumpleaños ha sido un día muy complicado por su ausencia porque, aunque ha estado rodeada de sus amigas y familiares, ella deseaba estar con su chico: "Yo solo quería estar contigo por mi cumpleaños, tú eres mi mayor regalo, no quiero nada material".

Así está llevando Patri su embarazo

Lester se ha interesado por cómo se encuentra su chica en estos meses tan difíciles y Patri, muy emocionada, le ha explicado que las hormonas la tienen un poco revolucionada: "Estoy como muy floja por el embarazo, también por eso no paro de llorar, pero cuando estoy pase te voy a poner derecho como un palo, voy a dejar de ser tan buena".

Lester ha tranquilizado a su chica explicándole que en cuando salga del pisito de 'Solos' va a llevársela de viaje para reír y pasar buenos momentos juntos: "Esto nos va a venir muy bien, bebé, nos va a fortalecer como pareja, no sabes todo lo que te valoro, lo digo en voz alta, sé que me quieres muchísimo y que te lo he hecho pasar canutillas pero creo que lo nuestro va a salir muy bien".

