Lester tenía solo 15 minutos para hablar con Patri y lo primero que intentó fue calmarla: le han dicho que está un poco enfadada por cosas que está viendo en el reality y no quiere que haya malentendidos. La que fuera soltera en ‘La isla de las tentaciones 2’ confirmó que no pasa por un buen momento: “He estado fatal, derrumbada, en la mi****”. El canario le explicó que no había razones para ello porque, aunque vea que tiene momentos cariñosos con Marta, no siente nada por ella: “Me pone menos que un mono chupando un limón”.