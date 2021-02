Marta Peñate se marcha del 'pisito' tras escuchar lo que Noel opina de Mayka: "Tengo ganas de llorar"

“Me parece una persona maravillosa y sincera”, decía el extronista de ‘MyHyV’. Al escuchar esta afirmación, Marta Peñate no podía ocultar su enfado: “Lo haces por jorobarme. No puedes decir que alguien es sincera si no la conoces y lo estás haciendo para tocarme los huevos”, decía la ex gran hermana.

Marta Peñate se marcha enfadada del 'pisito'

Justo en ese momento, mientras la ex gran hermana mostraba su enfado, Noel Bayarri empezaba a vitorear a Mayka Rivera y a pedir que la llevaran de visita al pisito del reality de Mitele Plus. Era en ese momento, tras ver la actitud de su compañero, cuando Marta Peñate se levantaba del sillón y se marchaba de la casa: “Me estoy cabreando y tengo ganas de llorar”, decía poco antes de salir por la puerta.

Su enfado duraba unos segundos y la que fuera novia de Lester Duque volvía a entrar en el pisito, mientras Noel Bayarri la recibía con risas: “A Mayka no la conozco mucho, me parece una chica guapa y tranquila”, decía el extronista, esta vez en serio.

Marta Peñate, enfadada al ver cómo Noel Bayarri no paraba de mencionar a su enemiga, no dudaba en volver a estallar: “Le das protagonismo a una chavala que no lo tiene. Si no la nombro yo, no tiene protagonismo”, decía la ex gran hermana. “¿Tú quién te crees que eres Belén Esteban?”, respondía Noel.