Marta Peñate y Tony Spina ponen fin a su aventura en ‘Solos’: “Comienza nuestro reality diario ahí fuera”

Juntos han pasado tan solo una semana , pero Marta se despide del pisito de ‘Solos’ tras 35 días de apasionantes vivencias y lo hace con pena, pero con un montón de recuerdos positivos . La pareja promete seguir muy atenta a las redes del reality y seguir en contacto con todas las personas que les han ayudado a vivir en el pisito . Recordemos que Marta comenzó su aventura junto a Noe l, vivió un momento muy tenso al saber que Lester , su ex, era su nuevo compañero de piso y ha terminado su paso por ‘Solos’ con mucho amor .

Mirando a la cámara y con la emoción de las despedidas , Marta ha abandonado el pisito de ‘Solos’ con el corazón partido porque son muchas las experiencias que ha vivido en un espacio tan pequeño. Disfrutó y no paro de reírse junto a Noel , se enfrentó a su pasado y a sus sentimientos junto a Lester y ha reforzado su relación de pareja con Tony Spina en tan solo una semana.

Y es que ha sido una semana, la que Tony y Marta ha compartido dentro del pisito. Una semana que les ha servido como un mes de relación y que ha termiando con el italiano dando las gracias porque “llegué solo y me voy acompañado”. Tras despedirse mirando a cámaras, ambos han prometido seguir dentro de la familia de Mitele Plus y el reality ‘Solos’, no perderse nada de los nuevos inquilinos, que conoceremos en directo en 'Mujeres y hombres y viceveresa', que llegan en unas horas y estar muy enganchados a las redes sociales del reality que te cambia la vida.