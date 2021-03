La canaria dijo creer “en el amor de los abuelos de antes, que se pasan toda la vida juntos. Pero no pudo ser contigo”. Al escuchar estas palabras, Lester rompió a llorar y Marta hizo lo propio. Luego continuó diciendo lo que había aprendido tras la dramática ruptura: ya no va a machacar a su próxima pareja cuando cometa un error. Pero también le dio un consejo a Lester para que su relación con Patri funcione: “No estés con los rencores del comienzo de una relación. Que la quieras y que sepas quererla y que ella te sepa querer a ti”.

Después de esto, la exconcursante de ‘La casa fuerte’ se levantó de la silla, poniendo punto y final a su monólogo. Se acercó a por un pañuelo y dio un precioso abrazo a Lester, que seguía llorando. Al separarse, le dijo: “ Has sido muy importante para mí, mi pequeño castor ”. Ambos volvieron a fundirse en un emotivo abrazo.

Lester dice que se quiere ir de ‘Solos’

Al separarse, Lester le confesó a Marta que quiere marcharse del pisito de ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS. La razón es que está sufriendo mucho y que ya no puede más. Marta intentó convencerle para que cambiara de opinión: “Ya no queda nada malo, todo bueno”.