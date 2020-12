Las críticas de Miriam a Mila Ximénez

“Ayer me quedé a cuadros, estaba viendo la entrevista de Silvia Pantoja y… ¿No se supone que Mila se había reconciliado con Isabel Pantoja en ‘ Supervivientes ? Porque vi como le decía a Silvia que si no estaba cansada de que Pantoja la tratara mal a ella y a todos en general. Yo si tengo una amiga o si me reconcilio para empezar desde cero…”, ha dicho sin terminar de pronunciar su crítica .

Los ataques de Miriam a Isa Pantoja

Miriam ha asegurado que ella no es una persona interesada y ha puesto como buen ejemplo la breve relación que tuvo con Isa Pantoja: “A mí me la pela hacerme amiga de alguien nada más que por buscarme un titular. Mira con Isa, yo la deje de hablar porque no me aportaba nada. Si yo hubiera querido, como han hecho otros colaboradores, me hubiera hecho su amiga de mentira y le hubiera sacado todos los chismes. Como hacen Rafa Mora o Chelo García Cortés. Y eso que Isa a mí me buscaba para que le diera consejos para defenderse de su hermano… pero yo nunca la he considerado mi amiga”, ha explicado tachando de “hipócritas” a quienes sí se han acercado a la hija de Isabel Pantoja en busca de notoriedad.